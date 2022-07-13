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Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

13.07.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

M.G. (19) yönetimindeki 06 AN 1610 plakalı otomobil, Suşehri ilçesi baraj yolu Türkmenler köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan R.F. (19) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Sivas

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