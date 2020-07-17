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Sivas'ta şüpheli ölüm

SİVAS HABERLERİ  | 17.07.2020 19:33 | Son Güncelleme

Sivas'ta şüpheli ölüm

SİVAS (AA) - Sivas'ta kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu.

Dün akşamdan bu yana ailesinin haber alamadığı 3 çocuk babası Serdar Naçar'ın (37) aracı, Yüceyurt Mahallesi Rahmi Günay Caddesi Eski Numune Hastanesi bahçesinde görüldü.

Yakınları tarafından bölgede yapılan aramada Naçar, ağaçlık alanda hareketsiz halde buldu.

Hayatını kaybettiği belirlenen Naçar'ın cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Naçar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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