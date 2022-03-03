Sivas'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Gölova ilçesi Çobanlı köyü mevkisinde, H.Y. (43) yönetimindeki 76 AG 724 plakalı tır ile C.T. (50) idaresindeki 34 VE 7188 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan A.T. (41) ve F.T. (43) yaralandı.

Yaralılardan F.T. ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Gölova İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, bölgede zaman zaman etkili olan kar ve tipi trafikte aksamalara neden oluyor.

