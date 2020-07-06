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Sivas’ta toplu açılışlar yasaklandı

SİVAS HABERLERİ  | 06.07.2020 15:40 | Son Güncelleme

Sivas Valiliği, Covid-19 tedbirleri kapsamında toplu açılış organizasyonlarının yasaklandığını duyurdu.Sivas Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından toplu açılış organizasyonlarının yasaklandığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sivas’ta toplu açılışlar yasaklandı

Sivas Valiliği, Covid-19 tedbirleri kapsamında toplu açılış organizasyonlarının yasaklandığını duyurdu.
Sivas Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından toplu açılış organizasyonlarının yasaklandığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Sivas Valiliği konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Toplum sağlığı ve kendi sağlığımız için lütfen dikkat. İlimizde, Korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik bulaşların önlenmesi için açık-kapalı alanlarda toplanarak yapılan toplu açılış organizasyonları İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yasaklanmıştır “ ifadelerine yer verildi.

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