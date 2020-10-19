YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas’ta trafik kazalarının acı bilançosu korkuttu

Sivas’ta trafik kazalarının acı bilançosu korkuttu

SİVAS HABERLERİ  | 19.10.2020 11:24 | Son Güncelleme

Sivas’ta 2020 yılının ilk 9 ayında gerçekleşen trafik kazalarının acı bilançosu korkuttu.İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Ocak-Eylül ayları arasında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin bilançoyu açıkladı.

Sivas’ta 2020 yılının ilk 9 ayında gerçekleşen trafik kazalarının acı bilançosu korkuttu.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Ocak-Eylül ayları arasında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin bilançoyu açıkladı. Trafik Hizmetleri Başkanlığı´ndan derlenen bilgilere göre Sivas ili sınırları içerisinde bu yılın ilk 9 ayında meydana gelen bin 64 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, bin 966 kişi de yaralandı. Sivas karayolu sınırları içerisinde Ocak-Eylül ayları arasında meydana gelen maddi hasarlı trafik kaza sayısı ise bin 582 olarak açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf! Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf!
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Manisa'da tüp patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Manisa'da tüp patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Bursa'da silah gösterdikleri otobüs şoförünü darbeden 2 şüpheli yakalandı
Bursa'da silah gösterdikleri otobüs şoförünü darbeden 2 şüpheli yakalandı
Simav Özel Şeref Koleji Spor, deplasmanda galip
Simav Özel Şeref Koleji Spor, deplasmanda galip
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil”
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil”
Gömeç’de Tasarım Beceri Atölyeleri açıldı
Gömeç’de Tasarım Beceri Atölyeleri açıldı
Adıyaman'da 104 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 104 ev karantinaya alındı

Sivas Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:39
Öğle
12:22
İkindi
15:24
Akşam
17:54
Yatsı
19:12

Sivas Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Aslan Eczanesi
Merkez
Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Merkez
Çelik Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Gafarlı; “Türkiye yanımızda olunca bizde kendimizi daha güçlü hissediyoruz’’
Gafarlı; “Türkiye yanımızda olunca bizde kendimizi daha güçlü hissediyoruz’’
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Usulsüz avlanan 4 avcıya yasal işlem
Usulsüz avlanan 4 avcıya yasal işlem
Hisarcıklıoğlu’ndan destek istedi
Hisarcıklıoğlu’ndan destek istedi
''Namaz kılan insan'' siluetinin sırrı
''Namaz kılan insan'' siluetinin sırrı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.