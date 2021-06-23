YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü

23.06.2021 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

B.Ö. (20) yönetimindeki 07 YFN 33 plakalı motosiklet, Sivas-Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi Selamet köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Üzerinden farklı araçların geçtiği tahmin edilen B.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeyi fark ederek çarpmamak için manevra yapan H.D, 60 ABR 348 plakalı minibüsün kontrolünü kaybetti. Yol kenarındaki betona çarpan araçta hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol bir süre araç trafiğine kapatıldı.

B.Ö'nün cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...
Sivas'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandıSivas'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 24 Haziran Perşembe

İmsak
03:02
Sabah
04:58
Öğle
12:39
İkindi
16:36
Akşam
20:11
Yatsı
21:57

Sivas Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Perşembe

Anadolu Eczanesi
Merkez
İçten Eczanesi
Merkez
Sivas Eczanesi
Merkez
Subaşılar Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Zara Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi

Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ordu'da inşaatta bulunan örümcek maymunu Kayseri Hayvanat Bahçesine getirildi

Ordu'da inşaatta bulunan örümcek maymunu Kayseri Hayvanat Bahçesine getirildi

İç Anadolu'daki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

İç Anadolu'daki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.