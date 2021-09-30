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Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

30.09.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

U.U'nun kullandığı 34 LAL 32 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Sultanşehir Bulvarı Adliye kavşağında, H.A. idaresindeki 58 TL 886 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki S.U. (44), Z.U. (21) ve A.A. (34) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

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