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Sivas'ta trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı

21.06.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Sivas-Ankara kara yolunda seyreden D.H. (35) yönetimindeki 24 AAV 235 plakalı otomobil, ilçe yakınlarında tarlaya savruldu.

Bir süre tarlada ilerledikten sonra tekrar yola çıkan aracın sürücüsü ile Ö.H. (42), E.Z.H. (11) ve A.H. (8) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Sivas

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