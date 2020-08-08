Sivas'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mesut Özdemir (31) idaresindeki 58 AF 749 plakalı buğday yüklü traktör, merkeze bağlı Kızılöz köyünde devrildi.

Kazada, traktörün altında kalan sürücü Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan K.C.Ö (12) yaralandı.

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince traktörün altından çıkarılan Özdemir'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı K.C.Ö ise hastanede tedavi altına alındı.

