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Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

23.03.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ile Şarkışla ve Suşehri ilçe emniyet müdürlükleri, sorumluluk alanlarında uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Şarkışla ve Suşehri'nde düzenlenen operasyonlarda, 1 kilo 225 gram metamfetamin, 10 uyuşturucu hap ve 38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı.

Şüphelilerden F.P. "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti " yapmak suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 zanlıya ise kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

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Sivas Suşehri Şarkışla uyuşturucu metamfetamin

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