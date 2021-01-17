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Sivas'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

17.01.2021 19:18 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Polisler, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir yolcu otobüsünden inen Ö.F.C. (34) ile S.T'yi (22) gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında 16,35 gram metamfetamin ile 0,88 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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