Sivas’ta yaşayan her 4 kişiden 1’i çocuk

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin “İstatistiklerle Çocuk” çalışmasının sonuçlarını yayımladı.

2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 638 bin 956 kişinin yaşadığı Sivas’ta nüfusun 159 bin 882’si çocuklardan oluştu. Kentte çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 25 olarak kayıtlara geçti.

Her 4 kişiden 1’inin çocuk nüfustan oluştuğu Sivas’taki çocuk nüfusun 42 bin 17’sini 0-4 yaş grubu, 43 bin 465’ini 5-9 yaş grubu, 46 bin 361’ini 10-14 yaş grubu, 28 bin 39’unu da 15-17 yaş grubu oluşturdu.

83 milyon 154 bin 997 kişiden oluşan ülke nüfusunun ise 22 milyon 876 bin 798 kişisi çocuk nüfus olarak tespit edildi. Türkiye´de çocuk nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı da yüzde 27,5 olarak tespit edildi.

