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Sivas'ta yıldırım düşen caminin minaresi zarar gördü

26.05.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta cuma namazı sırasında yıldırım isabet eden caminin minaresinde hasar oluştu.

Çiçekli Mahallesi Battal Gazi Caddesi'ndeki Çiçekli Alaca Camisi'nin minaresine, cemaatin cuma namazı kıldığı sırada yıldırım isabet etti.

Yıldırımın etkisiyle minarenin üstündeki paratoner, alem, bazı taş ve demir parçaları yola düştü.

İhbar sonrası itfaiye ekipleri bölgeye gelip, güvenlik önlemi aldı.

Mahallede market işleten Sebahattin Aktaş, cuma namazı için camide bulunduklarını ve büyük bir gürültüyle dışarıya çıktıklarını dile getirerek, "Çok şiddetliydi. İçeride de elektrikler gitti. Bir anda dışarı çıkıp baktık ki minare zarar görmüş. Şükür yaralanan olmadı." dedi.

Murat Kelleci ise "Camiye doğru yaklaşıyorduk ve yoğun yağmur vardı. Islanmamak için hızlı yürüyelim dedik. O sırada bomba atılır gibi büyük bir ses duyduk. Baktığımız zaman minareye yıldırım düştüğünü gördük." diye konuştu.

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Sivas Yıldırım cami

Sivas Namaz Vakitleri 26 Mayıs Cuma

İmsak
03:14
Sabah
05:02
Öğle
12:34
İkindi
16:29
Akşam
19:56
Yatsı
21:36

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