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Sivas'ta Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne kar yağdı

10.11.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne kar yağdı

Sivas'ta Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne kar yağdı

SİVAS (AA) - Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü.

Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda sabah başlayan ve aralıklarla yağan kar, yüzleri güldürdü. Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı.

Yağışın devam etmesi durumunda Yıldız Dağı'nda yakın zamanda kayak sezonunun açılması bekleniyor.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ile bin 636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

Öte yandan kent merkezinde de soğuk hava ve yağmur etkili oldu.

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kar yağışı Sivas

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