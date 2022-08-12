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Sivas'ta yüzmek için baraj gölüne giren genç boğuldu

12.08.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta yüzmek için baraj gölüne giren genç boğuldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde baraj gölüne giren genç hayatını kaybetti.

Arkadaşlarıyla İmranlı Barajı kıyısına giden K.T. (17), yüzmek için suya girdi. K.T'nin suda gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ile AFAD ekipleri gencin cesedini sudan çıkarttı.

K.T'nin cenazesi otopsi için İmranlı İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Sivas İmranlı boğulma

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