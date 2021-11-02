Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

Camili köyünde tartıştığı Y.Y'yi (28) tabancayla öldüren Y.İ.D. (19), jandarmadaki işlemlerinin ardından Suşehri Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Camili köyünde dün akşam saatlerinde çıkan silahlı kavgada, Y.İ.D'nin tabancayla ateş ettiği Y.Y, olay yerinde yaşamını yitirmişti.



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