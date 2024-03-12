YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Siverek’te elektrik panosu bomba gibi patladı

Siverek’te elektrik panosu bomba gibi patladı

İHA İHA
12.03.2024 07:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, gece geç saatlerde patlayan elektrik panosu mahallede korkuya neden oldu.

Siverek’te elektrik panosu bomba gibi patladı

Olay, ilçenin Ayvanat Mahallesi 10. sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre henüz nedeni öğrenilemeyen bir şekilde mahalleye enerji veren elektrik panosu yanmaya ve art arda bomba gibi patlamaya başladı.

MAHALLEDE KORKULU ANLAR YAŞANDI

Yangın sonrası kulakları sağır eden patlamalar nedeniyle mahalle sakinleri arasında korkulu anlar yaşandı. Yangın nedeniyle mahalle karanlığa gümüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi, enerjinin kesilmesinden sonra itfaiye yangına müdahale etti.
Tamamen yanan pano nedeniyle 10. sokak elektriksiz kaldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dönercide korkutan yangınDönercide korkutan yangın
Sitenin bahçesine uçan araçtaki 3 kişi yaralandıSitenin bahçesine uçan araçtaki 3 kişi yaralandı
Bozüyük Belediyesi İftar çadırında ilk oruçlar açıldıBozüyük Belediyesi İftar çadırında ilk oruçlar açıldı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 12 Mart Salı

İmsak
05:14
Sabah
06:33
Öğle
12:40
İkindi
15:59
Akşam
18:36
Yatsı
19:50

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler12 Mart Salı

Sürücü eczanesi
Halfeti
Ayser eczanesi
Siverek
Can eczanesi
Bozova
Ağaç eczanesi
Haliliye
Haktanir eczanesi
Harran
Nitelik eczanesi
Hilvan
Yeni yardimci eczanesi
Eyyubiye
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.