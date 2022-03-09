Sivrice'de deprem konutlarının bir ay içinde teslim edilmesi hedefleniyor

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - FEVZİ DAĞ - Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde inşa edilen göl manzaralı konutların bir ay içinde hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Kentte 24 Ocak 2020'de yaşanan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması, konut ihtiyacının karşılanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına başlanan 23 bin 9 konuttan 19 bin 850'si tamamlanarak, 18 bin 289'u hak sahiplerine teslim edildi.

Depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde de hasar gören eski ve depreme dayanıksız yapıların yerine kentsel dönüşüm kapsamında 1. etap olarak 305 konut, 86 iş yeri ve 2 caminin yapımı tamamlandı.

İlçe mimarisine uygun inşa edilen göl manzaralı 2 ve 3 katlı 305 konutun, bir ay içinde çekilmesi planlanan kura ile hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

- "35 bin metrekarelik alan kentsel dönüşüme tabi tutuldu"

Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, AA muhabirine, devletin ilçede depremzedelerin yaralarını sarmak için 35 bin metrekarelik alanı kentsel dönüşüme tabi tuttuğunu belirtti.

Bu kapsamda TOKİ tarafından 1. etap konutların tamamlandığını, çevre düzenlemesi de yapılarak kura ile hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Gündoğan, "Bulunduğumuz 1 etap 305 konut, 86 ticarethane, 2 cami, otoparkları ve alt yapısıyla tamamlandı. İlçemizin turizm özelliklerine ve tatil beldesine yakışır, ilçe mimarisine uygun konutlar oldu. Aydınlatmaların ilçeye kazandırdığı görsellik de bir başka güzel. Kuralar çekildiğinde ilçe sakinlerimiz daha sağlıklı, güvenli, depreme dayanıklı konutlarında oturmaya başlayacak." diye konuştu.

- "Takdire şayan bir proje"

Gündoğan, ilçe halkının konutları gördükten sonra kentsel dönüşüm kapsamında 2. etap konutların da yapılmasını sabırsızlıkla beklediğini dile getirerek, "Sadece yeni yapılan konutlar için dahi olsa bu güzel beldeyi insanlarımız gelip ziyaret ediyorlar. Peyzaj tamamlanıp, çarşı faaliyete geçtikten sonra çok daha güzel bir ilçe ile insanları karşılayacağız. Doğuda örneği bulunmayan bir ilçe konumuna gelecek." dedi.

Depremden sonra devletin burada ciddi bir kaynak ayırıp yaptığı konut projesini "takdire şayan" şeklinde nitelendiren Gündoğan, Sivrice halkı adına emeği geçenlere teşekkür etti.

Turgay Gündoğan, konutları hak sahibi olmayan ya da farklı illerden ziyaretçilerin de görmeye geldiğini anlatarak, konutların modern görünümü ve manzarası ile hayranlık uyandırdığını aktardı.

"Yapılan yeni konutlar ve bunların ışıklandırılmasıyla özellikle gece Hazarbaba Dağı'ndan baktığınız zaman çok tatlı bir görüntü karşınıza çıkıyor. Hazarbaba Dağı'nın eteğinde, Hazar Gölü'nün kıyısında daha güzel sosyal tesisler ve seyir tepeleri olduğu zaman ilçemiz çok daha farklı bir havaya bürünecek." ifadelerini kullanan Gündoğan, tamamlanan deprem konutlarının bir ay içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesinin beklendiğini bildirdi.

