Sivrihisar Spor Kulübü güç birliği sloganı ile yola çıktı

Sivrihisar Spor Kulübü yönetimi "Güç birliği" sloganı ile çıktıkları destek arayışlarını sürdürüyor.

Yönetim, Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Naci Şakar’ı ziyaret ederek forma hediye etti. Attığı yeni adımlar ile dikkatleri üzerine toplayan Sivrihisar Spor Kulübü’nün Başkanı Ahmet Alper Akdemir, Sivrihisar’ın gücünü birleştirmeleri gerektiğinin altını çizerek destek istedi. Akdemir, "Sivrihisar tarihi ile önemli bir ilçedir. İlçemizin özellikle eğitimde önemi oldukça fazladır. 40 kişilik genç bir ekip ile yola çıktık. Bilindiği üzere voleybola yatırım yaparak 2. ligde güçlü bir kadın voleybol takımı oluşturduk. Futbol, atletizm, güreş gibi branşlarda da spora yatırım yaptık. Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Naci Şakar başkanımızı ziyaret ederek tecrübelerinden yararlanmak ve görüş alışverişinde bulunmak istedik" dedi.

Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Naci Şakar ise "Sporda yatırım yapan gençleri kutluyorum. Yapacakları etkinliklere desteğimiz olacaktır. Genç kuşağın sporla tanıştırmalarında aracı oldukları için kutluyorum"dedi.

