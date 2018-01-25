Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm fragmanı izle: Namık'ı kim vurdu ortaya çıktı!

Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm fragmanı heyecanla izlendi. Kanal D'nin pazartesi akşamları ekrana getirdiği ve Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk son bölümde Namık, gizemli biri tarafından vurulmuştu. Bu sahne sonrasında Namık'ı kim, niçin vurdu, Namık yaşıyor mu merak edilmeye başlandı. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı ise bu sorulara cevap veriyor. Peki Namık yaşıyor mu? Namık'ı kim, niçin vurdu? İşte merakla beklenen Siyah Beyaz Aşk 15. yeni bölüm fragmanı...
Siyah Beyaz Aşk 15. Bölüm fragmanı yayında! Merakla beklenen fragmanda birçok soru cevabını buluyor. Ferhat'ın Aslı'ya aşkını itiraf ettiği sırada Namık, bilinmeyen biri tarafından vurulmuştu. İdil'in feryatları ile Aslı hemen Namık'ı kontrol eder. Bu sırada Ferhat'ın "Yaşıyor mu?" sorusuna Aslı olumsuz cevap verir. Bunu duyan İdil gözyaşlarına boğuldu. Namık ölmüştür. Peki kim neden vurdu?
Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Namık'ı vuran kişi, kapı kolunu falan temizlerken görülüyor. Fragmanı izleyen dikkatli izleyiciler, bu ele ve gömleğin rengine bakarak Azad Dağıstanlı olduğunu söylediler. Fakat İdil'in Yiğit'e söylediği "Ben kimin vurduğunu, neden vurduğunu da biliyorum" sözleri dikkatleri çekiyor.
Namık silahla vurularak yere yığılmıştır. Namık o haldeyken ilk kontrolü Aslı yapar ve sessizlik o an başlar.
Namık'ın durumu için Ferhat, annesi Yeter'den şüphelenir. Sorusunu sorduğunda ise çok sert bir tepkiyle karşılaşır.
Cem, kardeşi Aslı'nın daha fazla belaya bulaşmadan Ferhat'tan ayrılmasını ister. Aslı, bu konuda sessiz kalmayı tercih ederken; Ferhat, Cem ile aynı görüştedir.
Siyah Beyaz Aşk, heyecan dolu yeni bölmüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Siyah Beyaz Aşk son bölümde İdil ile Namık'ın düğün günü gelmiştir. Nikah öncesi son hazırlıklar yapılırken Ferhat, Aslı'yı almaya gelir. Başta Aslı, gitmek istemese bile Ferhat'ın emrivaki ısrarı karşısında beraber çıkarlar. Diğer yandan Azad, kızı Ayhan ile birlikte "Ferhat'ın akrabası" diyerek katılır.
Düğüne hazırlıklar devam ederken İdil'in odasına giren Yeter ile arasında sürtüşme devam eder. İdil, Namık ile evlenmeleri halinde Yeter'i evden çıkarmak istemektedir. Ve bunu onu her seferinde hatırlatır. İçmekten ayakta zor duran Yeter, İdil'in "Bir saat içinde neler olur?" sözü ile odadan çıkar.
Namık, odasında son hazırlıklarını yaparken elinde silah ile giren biri onu şaşırtır. Namık "Senin ne işin var burada?" sözüne karşılık gizemli kişi silahı ona doğrultur ve üç kez ardı ardına ateş eder. Tam havai fişeklerin atıldığı sahnede gerçekleşen bu olayda silahın sesi kimseler tarafında duyulmadı. Bu sahneyi izleyenlerin aklına bu gizemli kişi için üç kişi gelmektedir. Evden çıkarılmak istemeyen Yeter, düğüne son anda katılan Cüneyt ve kızının "Namık'ı tanıyor musun?" sözleri üzerine "birazdan tanışırız" diyen Azad.
FERHAT'IN ASLI'YA İTİRAFI ÇOK KONUŞULDU
Siyah Beyaz Aşk son bölümde Ferhat, sonunda Aslı'ya aşkını itiraf etti. Bu itiraf ve Ferhat ile Aslı'nın öpüşme sahnesi, Namık'ın vurulmasından bile çok konuşuldu sosyal medyada. İşte heyecanla izlenen o sahne...