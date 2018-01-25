Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm fragmanı izle: Namık'ı kim vurdu ortaya çıktı!

Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm fragmanı heyecanla izlendi. Kanal D'nin pazartesi akşamları ekrana getirdiği ve Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk son bölümde Namık, gizemli biri tarafından vurulmuştu. Bu sahne sonrasında Namık'ı kim, niçin vurdu, Namık yaşıyor mu merak edilmeye başlandı. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı ise bu sorulara cevap veriyor. Peki Namık yaşıyor mu? Namık'ı kim, niçin vurdu? İşte merakla beklenen Siyah Beyaz Aşk 15. yeni bölüm fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk 15. Bölüm fragmanı yayında! Merakla beklenen fragmanda birçok soru cevabını buluyor. Ferhat'ın Aslı'ya aşkını itiraf ettiği sırada Namık, bilinmeyen biri tarafından vurulmuştu. İdil'in feryatları ile Aslı hemen Namık'ı kontrol eder. Bu sırada Ferhat'ın "Yaşıyor mu?" sorusuna Aslı olumsuz cevap verir. Bunu duyan İdil gözyaşlarına boğuldu. Namık ölmüştür. Peki kim neden vurdu?

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Namık'ı vuran kişi, kapı kolunu falan temizlerken görülüyor. Fragmanı izleyen dikkatli izleyiciler, bu ele ve gömleğin rengine bakarak Azad Dağıstanlı olduğunu söylediler. Fakat İdil'in Yiğit'e söylediği "Ben kimin vurduğunu, neden vurduğunu da biliyorum" sözleri dikkatleri çekiyor.