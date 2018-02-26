Siyah Beyaz Aşk 19. yeni bölüm izle: Aslı, abisi Cem'i kurtarabilecek mi?

Siyah Beyaz Aşk 19. yeni bölümde neler olacak? Kanal D'de pazartesi akşamları ekrana gelen ve Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk son bölümde Cüneyt'in vurduğu Cem ölümle pençeleşiyor. Aslı, abisi Cem'i kurtarmak için varını yoğunu ortaya koyuyor. Yeter, Namık'ı vurduğunu söyleyerek başladığı itirafında Yiğit'e şok edici gerçeği açıklıyor. Peki Cem kurtulabilecek mi? Yiğit, Yeter'den öğrendiklerinden sonra ne yapacak? Siyah Beyaz Aşk 19. yeni bölümü haberimizden online izleyebilirsiniz. İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanları, bölüm özeti...

SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Siyah Beyaz Aşk’ın 26 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Cüneyt tarafından vurulan Cem, apar topar ameliyata alınır. Ameliyatı üstlenen Aslı, en zor sınavını verir. Abisi Cem’i kurtarabilmek için her şeyi denemeye hazır olan Aslı ile Ferhat, bunun sorumlularının da peşine düşmeye hazırlanırlar.





Aslı küçük babam dediği Cem’i kurtarabilecek mi? Üstelik Cem’in ölmesini isteyen sadece Cüneyt değildir. Yeter, Namık’ı vurduğu gerekçesiyle tutuklanır. Yiğit, ‘’Yeter Hanım’’ dediği annesini sorgularken hiç ummadığı bir gerçekle yüz yüze kalır. Bu gerçek karşısında Yiğit ne yapacak?