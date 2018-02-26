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Siyah Beyaz Aşk 19. yeni bölüm izle: Aslı, abisi Cem'i kurtarabilecek mi?

SİYAH BEYAZ AŞK HABERLERİ  | 26.02.2018 14:22 | Son Güncelleme

Siyah Beyaz Aşk 19. yeni bölümü ile bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20.00'de hayranları ile buluşuyor. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk yeni bölüme Yeter'in itirafları damgasını vuracak. Yiğit, Yeter'in itirafları sonrasında ne yapacak? Aslı, abisi Cem'i kurtarabilecek mi? İşte Siyah Beyaz Aşk 19. yeni bölüm fragmanları, bölüm özeti ve online izleme bağlantısı...

Siyah Beyaz Aşk 19. yeni bölüm izle: Aslı, abisi Cem'i kurtarabilecek mi?

Siyah Beyaz Aşk 19. yeni bölümde neler olacak? Kanal D'de pazartesi akşamları ekrana gelen ve Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk son bölümde Cüneyt'in vurduğu Cem ölümle pençeleşiyor. Aslı, abisi Cem'i kurtarmak için varını yoğunu ortaya koyuyor. Yeter, Namık'ı vurduğunu söyleyerek başladığı itirafında Yiğit'e şok edici gerçeği açıklıyor. Peki Cem kurtulabilecek mi? Yiğit, Yeter'den öğrendiklerinden sonra ne yapacak? Siyah Beyaz Aşk 19. yeni bölümü haberimizden online izleyebilirsiniz. İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanları, bölüm özeti...

SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Siyah Beyaz Aşk’ın 26 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Cüneyt tarafından vurulan Cem, apar topar ameliyata alınır. Ameliyatı üstlenen Aslı, en zor sınavını verir. Abisi Cem’i kurtarabilmek için her şeyi denemeye hazır olan Aslı ile Ferhat, bunun sorumlularının da peşine düşmeye hazırlanırlar.



Aslı küçük babam dediği Cem’i kurtarabilecek mi? Üstelik Cem’in ölmesini isteyen sadece Cüneyt değildir. Yeter, Namık’ı vurduğu gerekçesiyle tutuklanır. Yiğit, ‘’Yeter Hanım’’ dediği annesini sorgularken hiç ummadığı bir gerçekle yüz yüze kalır. Bu gerçek karşısında Yiğit ne yapacak?



Siyah Beyaz Aşk yeni bölümü online izlemek isterseniz aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Siyah Beyaz Aşk 19. yeni bölüm izle (26 Şubat Pazartesi 20.00 Kanal D)

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ailelerinin başına gelen tüm tehlikelerin sorumlusu olarak görülen Aslı, Namık Emirhan tarafından öldürülmek istenir. Bunun için Cüneyt’i görevlendiren Namık, Aslı ile Özgür’ün parktayken kaçırılmalarını sağlar. Bu haber Ferhat ile Yiğit’i iş birliğine zorlar ve iki kardeş bulabilmek için her şeyi göze alırlar. Aslı, kaçırıldığı adamlar tarafından serbest bırakıldıktan sonra Özgür için istenen fidyeyi dile getirir. Bu fidyeyi ödeyemeyecek olan Yiğit, tüm onurunu hiçe sayarak dayısı Namık Emirhan’ın evine gider ve elini öper. Oğlu Özgür’ü kurtarabilmek için her şeyi yapmaya hazır olan Yiğit, olayların perde arkasını bilmemektedir.

Namık Emirhan ise bu kahramanlık fırsatını kaçırmaz ve Özgür’ün tutulduğu yere parayla gider. Özgür’ü kurtarmayı başarır ve polis ekipleri her yerde suçluları arar. Komiser Cem, arkaya kaçtıklarını öğrendiği suçluların peşinden koşar. Cem, gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşar. Zira Aslı ile Özgür’ü kaçıranın Cüneyt olduğunu öğrenir. Cüneyt, bu gerçeğin ortaya çıkmasından korkar ve Cem’in göğsüne ateş eder.

Silah seslerini duyan Aslı ile Ferhat da olay yerine gelir. Aslı, abisi Cem’in vurulduğunu görünce çaresizce onu kurtarmaya çalışır. Hastaneye kaldırılan Cem, büyük bir savaş vermek zorundadır. Aslı, abisi Cem’in ameliyatını üstlenir ve onu hayata döndürebilmek için büyük bir uğraş verir. Bu sırada Cüneyt boş durmaz ve yarım kalan işini tamamlayabilmek için yeniden harekete geçer.

SİYAH BEYAZ AŞK OYUNCULARI

Oyuncular : İbrahim Çelikkol (Ferhat), Birce Akalay (Aslı), Muhammet Uzuner (Namık), Arzu Gamze Kılınç (Yeter), Selin Şekerci (Ayhan), Ece Dizdar (İdil), Deniz Celiloğlu (Yiğit), Cahit Gök (Cüneyt), Uğur Aslan (Cem), Sinem Ünsal (Gülsüm) ve Kadriye Kenter (Handan) ve Macit Koper



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