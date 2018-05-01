Siyah Beyaz Aşk 28. son bölüm izle: Masal bitti mi? (Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Siyah Beyaz Aşk 28. son bölümü #BöyleBitmesin adlı konusu ile hayranları ile Kanal D ekranında biraraya geldi. İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay tarafından canlandırılan Aslı ile Ferhat'ın arasındaki aşk bitti mi? Ferhat, Yusuf'tan öğrenmek istediklerini öğrenebildi mi? Aslı ile Ferhat ayrıldı mı? Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Siyah Beyaz Aşk 28. son bölümü...

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Beyaz Aşk 28. bölümde; Özge’nin Ferhat’ın kızı olduğunu öğrenen Aslı, evden gitmeye karar verir. Ancak beklenmedik bir durum Aslı’nın gidiş planlarını bir süreliğine de olsa ertelemesine neden olacaktır. Ferhat ise Aslı’nın gitmemesi için elinden geleni yapar. Aslı ve Ferhat aşkı önlerindeki bu büyük sınavdan yara almadan geçmeyi başarabilecek midir?

Güzel ve Çirkin böyle bitmez!- Ferhat #BöyleBitemez pic.twitter.com/Et5jwhDb1X — Kanal D (@KanalD) 30 Nisan 2018

Öte yandan Ferhat’ın, Yusuf’tan edinmek istediği bilgi tüm hayatını değiştirecek niteliktedir. Namık, Ferhat’ı Yusuf’tan uzak tutmak için elinden geleni yaparken, Ferhat giderek bu büyük sırra yaklaşır. Ancak bu yolda Ferhat’ın önüne hiç beklemediği bir engel çıkacaktır.