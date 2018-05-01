MAGAZİN

Siyah Beyaz Aşk 28. son bölüm izle: Masal bitti mi? (Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 01.05.2018 00:12 | Son Güncelleme

Siyah Beyaz Aşk 28. son bölümü ile Kanal D ekranlarında hayranları ile buluştu. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı dizinin son bölümü arkasında Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı merak edildi. Siyah Beyaz Aşk Ferhat ile Aslı arasındaki masal bitti mi? Aslı ile Ferhat ayrıldı mı? İşte Siyah Beyaz Aşk son bölümü ve yeni bölüm fragmanı ...

Siyah Beyaz Aşk 28. son bölüm izle: Masal bitti mi? (Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Siyah Beyaz Aşk 28. son bölümü #BöyleBitmesin adlı konusu ile hayranları ile Kanal D ekranında biraraya geldi. İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay tarafından canlandırılan Aslı ile Ferhat'ın arasındaki aşk bitti mi? Ferhat, Yusuf'tan öğrenmek istediklerini öğrenebildi mi? Aslı ile Ferhat ayrıldı mı? Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Siyah Beyaz Aşk 28. son bölümü...

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Beyaz Aşk 28. bölümde; Özge’nin Ferhat’ın kızı olduğunu öğrenen Aslı, evden gitmeye karar verir. Ancak beklenmedik bir durum Aslı’nın gidiş planlarını bir süreliğine de olsa ertelemesine neden olacaktır. Ferhat ise Aslı’nın gitmemesi için elinden geleni yapar. Aslı ve Ferhat aşkı önlerindeki bu büyük sınavdan yara almadan geçmeyi başarabilecek midir?

Öte yandan Ferhat’ın, Yusuf’tan edinmek istediği bilgi tüm hayatını değiştirecek niteliktedir. Namık, Ferhat’ı Yusuf’tan uzak tutmak için elinden geleni yaparken, Ferhat giderek bu büyük sırra yaklaşır. Ancak bu yolda Ferhat’ın önüne hiç beklemediği bir engel çıkacaktır.

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜM İZLE

İntihar girişiminde bulunan Vildan’ın Ferhat ile ilgili umutları bitmiş değildir. Vildan’ın eve geri dönüşü, Aslı ve Ferhat aşkı üzerinde nasıl bir sonuç doğuracaktır? Abidin eve geri dönmek için Cüneyt’i yakalayıp Ferhat’a teslim etmenin planlarını yapar. Bu yolda destekçisi Gülsüm olacaktır. Cüneyt ise Jülide ile kurduğu yeni ittifakın sonuçlarından faydalanmak isterken, Abidin’in elinden kurtulabilmeyi başarabilecek midir?

SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı, son bölümde yaşananlar sonrasında merak ediliyor. Aslı, Ferhat'ın sakladıkları gerçekleri öğrendikten sonra ondan ayrılmaya karar vermişti. Ferhat ise bu ayrılma kararına inanmamış ve gözlerine bakarak "Seni sevmiyorum" demesini istemişti. Aslı, bunu yapsa bile Ferhat inanmadı. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Siyah Beyaz Aşk Fragman

Siri iPhone kullanıcısın annesine küfür etti!Siri iPhone kullanıcısın annesine küfür etti!
Meral Akşener söz verdi! 'Seçim hilesi' sözleriMeral Akşener söz verdi! 'Seçim hilesi' sözleri
Özden Örnek hayatını kaybettiÖzden Örnek hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Siyah Beyaz Aşk siyah beyaz aşk son bölüm Siyah Beyaz Aşk 28 bölüm Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı kanal d

En Çok Okunan Haberler

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

İlginizi Çekebilir

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Ece Seçkin sevilen dizide!

Ece Seçkin sevilen dizide!

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Canlı yayında şoke eden an! Doğum sancısı tutunca...

Canlı yayında şoke eden an! Doğum sancısı tutunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Söz 44. son bölüm izle: Agah kurtuldu mu? (Söz 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Söz 44. son bölüm izle: Agah kurtuldu mu? (Söz 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Avlu 6. yeni bölüm fragmanı: Deniz intikamını alıyor! (Avlu 5. son bölüm izle)

Avlu 6. yeni bölüm fragmanı: Deniz intikamını alıyor! (Avlu 5. son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 27. yeni bölüm fragmanı: Oya intihar ediyor! (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 27. yeni bölüm fragmanı: Oya intihar ediyor! (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.