'Siyah şeytan balığı' ilk kez okyanus yüzeyinde görüldü! "Yalnızca birkaç saat hayatta kaldı"

“Melanocetus johnsonii” olarak da bilinen “siyah şeytan balığı” deniz fotoğrafçısı David Jara Boguna tarafından fotoğraflandı. Görüntülerin muhtemelen siyah şeytan balığının gün ışığında kaydedilen ilk görüntüsü olduğuna inanıldığı ifade edildi. Daha önceki gözlemler ölü balıklar veya larva aşamasındaki örneklerle sınırlıydı.

"YALNIZCA BİRKAÇ SAAT HAYATTA KALABİLDİ"

Deniz biyoloğu Laia Valor yüzeyde ilk kez net bir şekilde görüntülenen “Melanocetus johnsonii” ilişkin olarak, "Liman yolundayken suda plastik veya çöp gibi görünmeyen siyah bir şey fark ettim. Olağan dışıydı. Onunla birkaç saat geçirdik. Zayıf bir durumdaydı ve yalnızca birkaç saat hayatta kaldı. Orada olmasının binlerce nedeni olabilir. Gerçekten bilmiyoruz. Bu, son derece nadir ve izole bir gözlem. Daha sık yaşansaydı, daha fazla görürdük. Bu, bu koşullarda kaydedilen ilk görüntü olabilir" dedi.

SİYAH ŞEYTAN BALIĞI

Kambur fener balığı veya siyah şeytan balığı (Melanocetus johnsonii), Yunancada “kara deniz canavarı” anlamına gelen “Melanocetidae” familyasından bir kara deniz yılanı türüdür. Tür, adını 1863 yılında Madeira'da ilk örneği keşfeden İngiliz doğa bilimci James Yate Johnson'dan almıştır.