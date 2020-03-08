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‘Siyaset, Hukuk ve Medyada Kadın Algısı ve Hakları’ paneli düzenlendi

KARABÜK HABERLERİ  | 08.03.2020 11:15 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programı dolayısıyla düzenlenen ‘Siyaset, Hukuk ve Medyada Kadın Algısı ve Hakları’ paneli Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının Kadın Temsilcileri ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ayrı ayrı şehit annelerini ziyaret etti.Ziyaretlerin ardından gerçekleştirilen ‘Siyaset, Hukuk ve Medyada Kadın Algısı ve Hakları’ isimli panel düzenlendi.

Safranbolu Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programı dolayısıyla düzenlenen ‘Siyaset, Hukuk ve Medyada Kadın Algısı ve Hakları’ paneli Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının Kadın Temsilcileri ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ayrı ayrı şehit annelerini ziyaret etti.
Ziyaretlerin ardından gerçekleştirilen ‘Siyaset, Hukuk ve Medyada Kadın Algısı ve Hakları’ isimli panel düzenlendi. Panelde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Av. Gülizar Biçer Karaca, Karabük Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Sırma Oya Tekvar’da yer aldı.
Panelde konuşan Karaca, Safranbolu’nun çok özel bir yer olduğunu belirterek, “Böylesi bir günde davet edildiğim için Elif Başkanıma teşekkür ediyorum. Safranbolu çok şanslı. Kadın bir belediye başkanı var. Kadınlarımız kendisinin arkasında durmalı ve kendisini örnek alarak yapabilir miyim dememeli. Yapmalıyım demeli. Davetleri için başta Belediye Başkanımız Elif Hanıma ve minnet edip katılım gösteren tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü temalı düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışma ile ilgili konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Bu özel güne özel bir yarışma düzenledik. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olarak kategorilerden oluşan yarışmaya şiir, kompozisyon ve resim olmak üzere çok kıymetli eserlerle katılım gösteren çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Eminim jüri üyelerimiz de seçerken çok zorlanmışlardır. Bu vesile ile jürimize de bizleri kırmayıp bu görevi üstlendikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bizim için çok önemli. Buna benzer yarışmalarla onları yazmaya ve çizmeye teşvik etmeye çalışıyoruz. Daha başka birçok etkinliklerde de görüşmek dileği ile hepsine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler gün içerisinde devam edecek.

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İmsak
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Sabah
07:06
Öğle
13:05
İkindi
16:19
Akşam
18:55
Yatsı
20:14

Karabük Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Ülkü Eczanesi
Merkez
Gökçınar Eczanesi
Besbinevler
Cemal Mızrak Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
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