Siyasi partiler arası bayramlaşma

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Dünyada ve yurtta barışın olduğu, demokrasinin içselleştirildiği bir bayram olmasını istiyoruz." dedi.

CHP'de Parti Meclisi (PM) üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki heyet, ilk olarak AK Parti ile video konferans aracılığıyla bayramlaştı.

Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Osman Ertuğrul Yörük'ten oluştuğu heyetle video konferansla görüşen Nazlıaka, partiler arası ilk bayramlaşmayı AK Parti ile yaptıklarını belirtti.

Herkesin bayramını kutlayan Nazlıaka, "Sanıyorum hepimizin dilekleri ortak. Ayrılığın gayrılığın olmadığı, herkesin huzur, refah ve barış içinde yaşadığı bayramlar diliyoruz. Dileriz böyle güzel bayramlar kutlamak nasip olur." dedi.

Nazlıaka, son iki yıldır en fazla konuşulan konu olan Kovid-19 salgınının dünyayı artık terk ettiğini dile getirdi.

- Yüz yüze bayramlaşma

CHP heyeti daha sonra Genel Başkan Yardımcısı Onur İste başkanlığındaki DSP heyetini ağırladı.

Ziyaret sırasında tüm vatandaşların bayram dileklerinin ortak olduğuna dikkati çeken Nazlıaka, çocukların gelecek kaygısı taşımadığı, huzur ve refah içinde bayramlar dilediklerini söyledi.

Nazlıaka, "Dünyada ve yurtta barışın olduğu, demokrasinin içselleştirildiği bir bayram olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Aylin Nazlıaka ayrıca 6 muhalefet partisinin imzaladığı ortak mutabakat metninde, ilkokuldan itibaren "kadın erkek eşitliği", "insan hakları" konusunda çocuklara eğitim verilmesi konusunda madde bulunduğunu bildirdi.

Onur İste de ilkokuldan itibaren müfredata demokrasi dersinin konulması gerektiğini belirterek, "Demokrasinin hakikaten içselleştirildiği bir ülkede yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

- HDP heyetini kabul

CHP'de daha sonra Ankara Milletvekili İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu başkanlığındaki HDP heyeti kabul edildi.

Türkiye siyasetinin çok gerildiğini dile getiren Katırcıoğlu, gelir dağılımının bozulduğunu savundu.

Nazlıaka da ilk seçimlerde halkın iktidarını kuracaklarını söyledi.

- İYİ Parti ile bayramlaşma

Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat başkanlığındaki İYİ Parti heyetini kabulde de ekonomi konuşuldu.

Dün Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında bir bayram sofrası kurduklarını ve partililerle buluştuklarını hatırlatan Sunat, "İnşallah bu bayram sofrasını tüm Türkiye'de kurmaya azimliyiz. 2023'te bu sofrayı hep birlikte kuracağız." dedi.

Gelecek seçimlere dikkati çeken Nazlıka ise, "2023 mü olur yoksa önce mi olur, biz de aynı temennilerle, yoksulluğun olmadığı, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, herkesin refah içinde, güzel bayramları kucaklayalım istiyoruz. İnşallah ilk seçimlerden sonra bu söylediklerimizi hep beraber gerçekleştireceğimiz ortamı yakalayacağız. Millet İttifakı her geçen gün safları sıklaştırarak yürüyüşünü sürdürüyor." şeklinde konuştu.

- Vatan Partisi, BBP ve DP ile bayramlaşma

Vatan Partisi ile video konferans yöntemiyle bayramlaşma yapılırken, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis başkanlığındaki BBP heyeti de CHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Süper Lige yükselen Ankaragücü'ne başarılar dileyen Nazlıaka, kulübün başarısını sürdürmesi temennisinde bulundu.

Başak Cengiz cinayetine de değinen Nazlıaka, "Az da olsa yüreklere su serpen bir kararın çıkması sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.

6 muhalefet partisinin çalışmalarına yer verilen görüşmede Nazıaka, ittifakın derinleştiğine ve genişlediğine dikkati çekti.

Yelis ise bazı açıklamaları hatırlatarak, ittifak partileri arasında "uyuşmazlık" olduğunu ileri sürdü.

CHP'de daha sonra Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik başkanlığındaki Demokrat Parti heyeti ile bayramlaşma gerçekleştirildi.

CHP kabul heyetinde Nazlıaka'nın yanı sıra PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, PM Üyesi Semra Dinçer ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Canan Taşer yer aldı.

