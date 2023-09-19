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Siz de nasıl yazılır? Siz de ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

07.09.2023 18:33 | Son Güncelleme:
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Dilimiz sözcük sayısı açısından adeta hazine gibidir. Çok fazla kelime haznesine sahip olunduğu için kimi sözcüklerin yazımında sıklıkla yanlışlık yapılmaktadır. Bu yanlışlık neticesinde de ortaya yazım kuralına uymayan kelime ya da cümleler çıkmaktadır. Bu tür yanlışların olmaması için yazım kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Yazılı iletişimlerde sıklıkla yanlış yazılan kelimelerden biri siz de sözcüğüdür. Peki, siz de nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dil bilgisi konuları arasında bulunan yazım kuralları kendi içerisinde çok sayıda kural barındırır. Bu kurallar içerisinde bağlaçlarla ilgili bir konu başlığı bulunur. Sıklıkla bağlaçların kullanıldığı sözcüklerin yazımında hataya düşülür. Türk Dil Kurumunun yazım sözlüklerinde yazımında kararsız kalınan kelimelerin doğru yazılışıyla alakalı bilgilere ulaşmak mümkündür. Bu bağlamda siz de yazımı konusunda da doğru bilgiler edilebilmek için TDK sözlüğünden faydalanılır.

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Siz de nasıl yazılır?

Konuşurken ağızdan çıkan kelimelerde karşı taraf bir hata olduğunun farkına varamayabilir. Ancak yazılı iletişimlerde bu durum tam tersidir. Yazışırken yapılan yazım yanlışları karşı tarafı rahatsız edebilir ve metnin manasında da bozulmalara neden olabilir. Yazım hataları düzeltilmeden devam ettiğinde ortaya ciddi şekilde bilgi kirliliği çıkmaktadır. Bu yüzden “siz de” gibi sözcüklerin yazımında hataya düşmemek için yazım kılavuzlarından yararlanılması önemlidir.

Siz de TDK’ye göre ayrı yazılarak kullanılması gereken bir sözcüktür. Ancak sonunda yer alan ekin görevine farklı yazılabilmektedir. “Siz” kelimesinin sonunda bulunan “de” eki bağlaç olarak kullanılıyorsa her daim ayrı yazılır. Fakat bulunma durumu eki olarak kullanıldığında birleşik yazılmaktadır.

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Siz de ayrı mı yazılır?

Siz de sözcüğü yazılı metinlerde sıklıkla karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Sözcüklerin sonunda yer alan de veya da ekleri pek çok kişinin yanlış yazdığı ekler arasında yer almaktadır. Siz de kelimesi de sıklıkla yanlış yazılan sözcüklerden biridir. Bu sözcük çoğu yerde karşımıza “sizde” şeklinde yani bitişik yazım şekliyle çıkmaktadır. Bu yüzden "Siz de bitişik mi yazılır?" konusu çok sık gündeme gelmektedir. Türk Dil Kurumuna göre kelimenin sonuna getirilen “de” eki bağlaç görevini üstleniyorsa her daim ayrı yazılır. Yani siz de kelimesi her zaman “siz de” şeklinde yazılmalıdır. Bu bilgiler ışığında siz de doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Siz de (doğru kullanım)
  • Sizde (yanlış kullanım)
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