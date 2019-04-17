Size sarılma şekli duygularını ele veriyor!

İşte sarılma şekilleri ve ifade ettikleri anlamlar... 1. 'A' SARILMA TİPİ “Çadır” tarzı bir kucaklaşma olarak da bilinir, ilk kez tanışan insanlar arasında yaygın bir kucaklama şeklidir. Bu kucaklaşmayı yapan kişilerin yüzleri birbirine temas ederken vücutları birbirlerinden uzak durur. Samimiyetsiz bir kucaklama şeklidir ve haliyle çok uzun sürmez. Bu tür bir kucaklaşma, genellikle birbirlerini uzun süredir görmeyen kişiler veya aşık olup ya da özleyip de bunu karşı tarafa belli etmek istemeyen kişiler arasında gerçekleşir. Bu gibi durumda, sarılmanın süresi biraz daha uzayabilir.

Size sarılma şekli ne ifade ediyor?

2. SICAK KUÇAKLAŞMA Genellikle aşık insanlar arasında gerçekleşen rahatlatıcı ve sıkı kucaklaşmadır. Hoş ve romantik kelimeler eşliğinde gayet uzun sürebilir.

3. KALPLERİN KUCAKLAŞMASI Romantik bir kucaklaşma şekli olabildiği gibi birbirine destek olmak isteyen kişilerin de sıkça başvurduğu bir kucaklaşma biçimidir. Klasik olarak, bir tarafın destek almak istiyormuş gibi karşı tarafın göğsüne yaslandığı uzun bir kucaklaşmadır. Diğer kişi de kucaklaşmayı hemen sonlandırmaz ve diğerinin sırtını okşayarak desteğini gösterir. Sarılma genellikle rahat ve samimidir. Stres veya üzüntü durumlarında destek göstermek için yaygın olarak kullanılan bir sarılma şeklidir. İki tarafı da gerçekten iyi hissettirir.

4. SLOW DANS SIRASINDA GERÇEKLEŞEN SARILMA Sevgi, romantizm ve sıcaklığın göstergesidir. Genelde içten bir bağ kurduğunuz kişilerle aranızda böyle bir sarılma gerçekleşir. Bir anda kendinizi müziğin ritmine bırakmış olarak bulur ve yeryüzünde sadece ikiniz varmış gibi hissedersiniz.

5. GRUP KUCAKLAŞMASI Beraberliklerini göstermek için genellikle arkadaşlar veya meslektaşlar arasında yapılan bir tür kucaklaşmadır. Ayrıca, iyi duyguların yayılmasını sağlamak ve birbirlerini desteklemek için yeni bir projeye, müsabakaya, göreve, vs. başlamadan önce de yapılabilir.

6. ERKEK SARILMASI Bu, iki erkek arasında gerçekleşen yaygın bir selamlaşma şeklidir. Erkeklerin birbirlerinin sırtına pat pat vurdukları klasik bir kucaklaşma. Sadece vücudun üst kısımlarının dahil olduğu bu kucaklaşma oldukça hızlı gerçekleşir. Arkadaşça olan bir sarılma şeklidir.

7. TEK KOLLA YANDAN SARILMA Bu, genellikle yakın hissettiğiniz birine desteğinizi göstermek için çok hızlı bir şekilde yapılan sarılmadır. Arkadaşlar arasında daha yaygın olmasına karşın, özellikle romantik anlarda, çiftler tarafından da sıkça kullanılır. Erkekler genellikle bu sarılmayı sahiplenme göstergesi olarak da kullanır.

8. KENDİNE SARILMA Kendini kucaklamanın, bencillik ve yalnızlıkla ilişkili bir durum olduğunu düşünmek için hiçbir sebep yok. Tam aksine kendi kendine sarılma, özellikle size sarılacak kimsenin olmadığı durumlarda olumlu, rahatlatıcı ve huzur verisi bir etkiye sahiptir.

9. BOY FARKI OLAN ÇİFTLER ARASINDAKİ SARILMA Genellikle çiftlerde bir tarafın diğerinden daha kısa olduğunda ortaya çıkan sarılma şeklidir. Çiftler arasında da yaygın olan bu sarılmada, bir taraf elini diğerinin boynuna dolarken diğer taraf da her iki elini karşı tarafın beline yerleştirir. Samimi ve sevgi dolu bir sarılma şeklidir.

10. ARKADAN SARILMA Arkadan sarılmak, arkadan sarılan kişinin, sarıldığı kişiyle ilgili derin duygular beslediği anlamına gelir. Genellikle bastırılmış bir sevginin işaretidir. Sarılan kişinin, arkadan sarıldığı kimseye karşı onu koruma, güven verme ve emniyette hissettirme duygularını beslediğini gösterir.