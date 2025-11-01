SPOR

Sizinle gurur duyuyoruz! Aurora Gaming CS2 takımı, PGL Masters Bükreş'te şampiyon oldu

Aurora Gaming Counter-Strike 2 (CS2) takımı, Romanya'da düzenlenen PGL Masters'da şampiyon oldu.

Emre Şen

Başkent Bükreş'teki organizasyonda Engin Küpeli, İsmailcan Dörtkardeş, Özgür Eker, Ali Haydar Yalçın ve Samet Köklü'den oluşan takım, yarı finalde GamerLegion'u 2-0 (13-1, 13-1) mağlup etti.

Finalde Avustralya temsilcisi Legacy Esports ile karşılaşan Aurora, 3-2 (13-11, 13-8, 17-19, 8-13, 13-11) kazanarak kupanın sahibi oldu.

XANTARES MVP OLDU!

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sporculardan biri olan Xantares, Legacy Esports finalinin ardından turnuvanın MVP'si seçildi.

"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPMAK ZORUNDAYIM!"

Maç sonunda konuşan Xantares, "Özellikle Train haritasından sonra kendimi biraz yorgun hissettim. Böyle biraz uykulu gibiydim. Daha sonra kendime dedim ki, 'oyuna odaklanmam lazım, kazanmak için her şeyi yapmak zorundayım!' Günün sonunda kazandığımız için mutluyum.'' dedi.

PİSTOLLER BİZİM!

Temsilcimiz Aurora, PGL Masters Bükreş finalindeki 10 tabanca roundunun yedisini kazandı.

