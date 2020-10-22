Skandal! Ermenistan ordusu Serdar Ortaç’ı 'öldürdü'

"Gerekirse Azerbaycan için askere gidebilirim" şeklindeki çıkışıyla adından söz ettiren Serdar Ortaç'la ilgili Erivan Radyosu olarak bilinen Ermenistan Kamu Radyosu skandal bir habere imza attı.
11 dilde yayın yapan kurumun tr.armradio.am adresli Türkçe sitesinde "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı" başlıklı bir haber yayımlandı. 27 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında 5 bin 839 Azerbaycan askerinin öldürüldüğü iddia edilen haberde fotoğraf olarak popçu Serdar Ortaç ile oyuncu Kaan Girgin'in fotoğrafı kullanıldı.
Kullanılan fotoğraf 2000 yılında Sivas 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda çekilen bir kare… Fotoğrafta 178'inci Piyade Er Eğitim Alayı'nda bedelli askerlik yapan Serdar Ortaç ile Kaan Girgin yer alıyor.
İki gün önce Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları üzerine bir açıklama yapan Serdar Ortaç, gerekirse Azerbaycan için askere gidebileceğini belirterek, "Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın. Ermeni halkına bir sözüm yok ama başlarındaki adam ruh hastası" ifadelerini kullanmıştı.
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