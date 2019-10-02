Skandal hediyenin ardından kendini böyle savundu!

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 2012'de Seyşeller'de tanışıp ilişkiye girdiği 'bikini modeli' Candice van der Merwe'ye 2013'ten itibaren 16 milyon dolardan fazla para gönderdiğine dair Güney Afrika yargısının elindeki belgelerin The New York Times (NYT) gazetesinde yayımlanmasının ardından zorda.

Lübnan'da ekonomik kriz protestoları tetiklerken hükümetin ekonomik OHAL ilan edip kemer sıktığı dönemde patlayan skandal karşısında istifini bozmamaya çalışan Hariri, kendisine karşı medya kampanyaları yürütülmesine aldırmadan reformları (kemer sıkma) hayata geçirip ekonomiyi kurtaracağı iddiasında bulundu.

Mezheplere dayalı Lübnan siyasetinin Sünni blok lideri, NYT'de Güney Afrikalı modelin hesabına 16 milyon dolardan fazla para transfer ettiği haberinin yayımlanmasından saatler sonra katıldığı bir toplantıda şöyle konuştu:

"Bana karşı ne kadar çok kampanya yürütürlerse yürütsünler, ne derlerse desinler, ne yazarlarsa yazsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar, çalışmaya devam edeceğim ve durmayacağım."