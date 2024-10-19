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Skandal iddia... MasterChef Nigar'ın kocası Hakan'ı tehdit etmiş! O mesaj ortalığı karıştırdı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
19.10.2024 15:21
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MasterChef Türkiye'nin son eleme oyununda Nigar ve Hakan arasında yaşanan gerilim devam ediyor. Hakan'ın Nigar'ı eleme potasına göndermesi ve ağlayan Nigar'a gülmesi tepkiyle karşılanmıştı. Hakan eleştirilerin ardından sosyal medya hesabında açıklama yayınladı ve Nigar'ın kocasının tehdit mesajı gönderdiğini söyledi. Nigar da bu iddiayı o mesajı yayınlayarak yanıtladı.

Skandal iddia... MasterChef Nigar'ın kocası Hakan'ı tehdit etmiş! O mesaj ortalığı karıştırdı!

MasterChef Türkiye'de Mavi Takım'da bireysel dokunulmazlığı kazanan Hakan, 3. eleme adayı olarak Nigar'ın adayı söyledi. Geçtiğimiz günlerde kural ihlali yaptığı için Hakan'dan tepki gören Nigar'ı potaya gönderen Hakan ise tepki çekmişti.

Hakan, "Şöyle bir durum var, artık birbirimizle olan sorunlar geçmişten gelen bir şeyler var, şöyle tarttığı zaman burada kaybedilebilir kazanılabilir ama doğru yoldan sapmamak gerektiğini düşünüyorum; Nigar abla demek istiyorum" demişti.

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EŞİNİN TEHDİT ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ!

Duygusal anlar yaşayan Nigar, gözyaşlarını tutamazken Hakan'ın gülerek izlemesi seyircileri kızdırmıştı ve birçok eleştiri almıştı. Hakan ise sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabında bir açıklama yayınladı. Hakan, yaptığı açıklamada Nigar'ın kocası tarafından tehdit edildiğini söyledi.

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NİGAR O MESAJI YAYINLADI!

Bu açıklamanın ardından da Nigar, eşinin Hakan'a attığı mesajı sosyal medya hesabında yayınladı. Mesajda sadece "Merhaba ben Nigar'ın kocasıyım. Sen benim iki tane genç kızımı ağlattın. Seni asla unutmayacağım" yazdığı görüldü. Nigar ise, "İnsanların karısını TV karşısında rencide ederek bu duruma getiremezsiniz. Kim olsa aynısını hatta daha beterini yapardı. Çizgimizden çıkmadan yarışmaya çalıştıkça insanları kışkırttı. İddialarını kanıtlamazsa mahkemede derdini anlatsın" dedi.

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Masterchef
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