MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Skandal iddia! Nur Fettahoğlu evli iş insanıyla yakalandı

Skandal iddia! Nur Fettahoğlu evli iş insanıyla yakalandı

10.01.2023 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Darmaduman dizisinde rol alan Nur Fettahoğlu'nun önceki akşam evli iş insanı Hasan Ali Ceylan ile arabada öpüştüğü iddia edildi. Fettahoğlu'nun avukatı ise oyuncu hakkındaki yasak aşk iddiasını kesin bir dille yalanladı.

Skandal iddia! Nur Fettahoğlu evli iş insanıyla yakalandı

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Darmaduman dizisinin başrol oyuncusu Nur Fettahoğlu, özel hayatıyla gündem oldu. Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen Fettahoğlu'nun önceki akşam evli iş insanı Hasan Ali Ceylan ile yakınlaştığı iddia edildi.

bomba-iddia-nur-fettahoglu-evli-bir-is-15549978_3981_m

TRAFİK KURALLARINI HİÇE SAYDILAR

Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre, ikili önceki akşam bir mekanda 3 saat zaman geçirdi. Mekandan ilk Nur Fettahoğlu çıkarken daha sonra da Hasan Ali Ceylan çıkarak oyuncuyu aracına ardı. Aynı araca binen ikili, görüntülendiklerini fark edince trafik kurallarını da hiç saydı.
bomba-iddia-nur-fettahoglu-evli-bir-is-15549978_3981_m (1)

ARAÇTA ÖPÜŞTÜLER Mİ?

Araçta öpüştükleri iddia edilen ikili, görüntülendiklerini görünce hızla uzaklaştı. İddianın ardından programın sunucusu Arto Dalga'ya ulaşan Fettahoğlu'nun avukatı müvekkilinin görüntülendiği kişinin Hasan Ali Ceylan olmadığını söyledi. Programın yapımcısı Bilal Özcan ise kişinin Hasan Ali Ceylan olduğu ve şahidinin olduğunu ileri sürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyaz külodu gündemdeydi! Kısa taytını giyip...Beyaz külodu gündemdeydi! Kısa taytını giyip...
Tecavüzcüsü Sinan Sardoğan'ı TV'de görüp ağlayarak ihbar etti!Tecavüzcüsü Sinan Sardoğan'ı TV'de görüp ağlayarak ihbar etti!
"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt
Anahtar Kelimeler:
Nur Fettahoğlu duman 500 dolar bin dolar söyledi

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu sapık Sinan Sardoğan'ın evi ilk kez ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu sapık Sinan Sardoğan'ın evi ilk kez ortaya çıktı!

Önce komiser şimdi de okul müdürü… Akılalmaz sapıklık!

Önce komiser şimdi de okul müdürü… Akılalmaz sapıklık!

Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam teklifi TBMM'de kabul edildi

Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam teklifi TBMM'de kabul edildi

Salihli’de petrol heyecanı! Su bulmak için sondaj yaptı, çıkan sıvı herkesi şaşırttı!

Salihli’de petrol heyecanı! Su bulmak için sondaj yaptı, çıkan sıvı herkesi şaşırttı!

Mesut Özil'in yeni adresi görenleri hayrete düşürdü

Mesut Özil'in yeni adresi görenleri hayrete düşürdü

AK Parti için çok konuşulacak iddia: Yüzde 70'i değişecek

AK Parti için çok konuşulacak iddia: Yüzde 70'i değişecek

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.