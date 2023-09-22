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Skandalların ardı arkası kesilmiyor! Bir Kopenhaglı'dan daha çirkin açıklama: Galatasaray bir b.k yapmadı

22.09.2023 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kopenhaglı Lukas Lerager, 2-2 berabere kaldıkları Galatasaray mücadelesinin ardından ülke basınına verdiği bir röportajda skandal ifadeler kullandı. Daha önce Kopenhag kalecisi Grabara paylaşımıyla büyük tepki çekerken, şimdi de Lerager'den çirkin bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Lukas Lerager

Lukas Lerager

DAN Danimarka
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: FC Copenhagen
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında karşılaştığı Kopenhag maçı öncesi ve sonrası yaşananlar gündeme bomba gibi düşerken, Kopenhaglı oyuncuların skandalları bitmek bilmiyor.

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara karşılaşmanın ardından kişisel sosyal medya hesabından takım arkadaşlarıyla olan fotoğrafı paylaşırken "Bu b.k çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz." ifadelerini kullanmış, bu paylaşım adeta infial yaratmıştı.

Kopenhag'da skandallar bununla sınırlı kalmadı Grabara'nın ardından şimdi de Kopenhaglı Lukas Lerager, Danimarka basınına verdiği röportajda olay yaratacak sözler sarfetti.

"HİÇBİR B.K YAPAMADILAR"

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Mücadeleyi değerlendiren Lerager, "Bu sonucu hiç hak etmedik. Söyleyebileceğim tek şey bu. Galatasaray, 1 puanı hak etmedi. Çünkü, maç boyunca hiçbir b.k yapamadılar. Üst direğe giden bir şutları vardı, o kadar.

"NE YAPACAKLARINI BİLEMEDİLER"

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Ne yapacaklarını bilemediler. Oynamaya, hücum etmeye çalıştılar ama savunmamızı nasıl geçeceklerini bilemediler. Kontratak yaptığımız pozisyonlarda daha akıllı olsaydık ya da oyunu onların yarısında daha fazla kurabilseydik, daha fazla gol atabilirdik." ifadelerini kullandı.

"JELERT'E ÇOK KIZGINIZ"

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Lerager, kırmızı kart gören Elias Jelert hakkında gelen soruya, "Tam kırmızı kart gördüğü anda kendimi tuttum. Her şeyi berbat ettiğini biliyor. Gidip ona bunu söylememe gerek yoktu. Jelert'e elbette takım olarak kızgınız. Ancak, sonraki maçlar için onu tekrar yukarı çekmemiz gerek." cevabını verdi.

"KAPA ÇENENİ, ÖZÜR DİLEME DEDİM"

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Danimarkalı oyuncu, "Jelert soyunma odasında etrafta dolaşıyordu ve herkesten özür diliyordu. Ona 'kapa çeneni ve yerine otur' dedim. Etrafta dolaşıp özür dilemesinin bir anlamı yoktu. Hata yapmış olsanız bile göğsünüzü gere gere 'Bu benim hatamdı' demeli ve yoluna devam etmelisin." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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