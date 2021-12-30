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Skandallarıyla gündem olan Murat Övüç’ün oğlu Burak Can Övüç'e hapis cezası!

30.12.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Övüç’ün oğlu Burak Can Övüç araçtan dışarıya ateş açması, alkollü araç kullanması gibi skandalların yanında polis memurlarına karşı ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan yargılanıyordu! Davada tutuksuz sanıklar Burak Can Övüç, Alptuğ Kayı, Ergin Ergin hakkında karar verildi.

Skandallarıyla gündem olan Murat Övüç’ün oğlu Burak Can Övüç'e hapis cezası!

Murat Övüç’ün oğlu Burak Can Övüç skandallarla gündemden düşmüyor. Son olarak Övüç polis memurlarına karşı ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan yargılanıyordu. Burak Can Övüç ve tutuksuz yargılanan sanıklar savunma yaptı.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Burak Can Övüç, kendilerinin önceki duruşmaya kadar sadece video çektikleri için suçlandıklarını zannettiğini belirterek, "Ben sadece video kaydı aldım. Polislere karşı herhangi bir hakaretim olmadı. Karakola da kendi aracımla gittim. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum” dedi.

Diğer tutuksuz sanıklar ise savunmalarında kimseye karşı suç içeren bir eylemleri olmadığını söyleyerek beraatlarını talep etti.

"SUÇU İŞLEDİĞİNİ GÖSTEREN DELİL YOK"

Mahkemede tutuksuz sanık Burak Can Övüç’ün avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçu işlediğini gösteren herhangi bir delilin olmadığını ve önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyleyerek, sanığın beraatını istedi. Karar öncesi son sözü sorulan tutuksuz sanıklar, beraatlarını talep etti.

MAHKEMENİN KARARI

Sanık Burak Can Övüç’ü ‘görevini yaptırmamak için direnme’ suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, diğer üç sanığı da aynı suçtan hapse mahkum etti.

Sanık Ahmet Bağrıyanık’ı ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan ayrıca hapse çarptıran mahkeme, tüm sanıkların cezasında hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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Murat Övüç
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