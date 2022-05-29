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Skora sinirlenip file direğine tekme atan gencin ayağına demir saplandı

29.05.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Skora sinirlenip file direğine tekme atan gencin ayağına demir saplandı

Aydın'da voleybol oynarken skora sinirlenerek file demirine tekme atan gencin ayağına demir parçası girdi.

Efeler ilçesindeki Hacı Lütfiye Atay Ortaokulu'nun bahçesinde voleybol oynayan Doğukan Bulgulu (20), maçın skoruna kızıp bir anlık sinirle file direğine tekme attı.

Bulgulu'nun sağ ayak tabanı, direk üzerindeki demir parçasına saplandı.

Haber verilmesiyle okula sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, demir testeresiyle parçayı keserek ayağı direkten ayırdı. Parçanın bir bölümü ayakta saplı olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan gencin ameliyata alındığı öğrenildi.

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