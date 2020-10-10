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Skorbord arızası maça ara verdirdi

BASKETBOL HABERLERİ  | 10.10.2020 21:16 | Son Güncelleme

ING Basketbol Ligi'nin 3. haftasında Pınar Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor arasında oynanan ve skorbord arızası nedeniyle bir kaç kez duran müsabakaya ara verildi.

Skorbord arızası maça ara verdirdi

ING Basketbol Ligi'nin 3. haftasında Pınar Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor arasında oynanan ve skorbord arızası nedeniyle bir kaç kez duran müsabakaya ara verildi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşyaka Spor Salonu'ndaki Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor karşılaşması skorbordda yaşanan sorundan dolayı yarım saat geç başladı.

İkinci periyot da aynı arızdan dolayı yaklaşık 20 dakika gecikmeyle oynandı.

İkinci periyotta 12. dakikada Pınar Karşıyaka'nın aldığı molanın ardından skorbord yine arızalandı ve maç 20 dakika sonra başladı. Aynı periyotta iki kez duran daha müsabakada hakemler 24 saniye saatinin skorborddan bağımsız olarak çalıştırılmasını istedi.

Bunun üzerine bağımsız 24 saniye saatlerinin teminini beklenmeye başlandı.

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