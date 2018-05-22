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Skrtel'den ayrılık iddialarına yönelik açıklama!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.05.2018 21:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Skrtel'dan bir açıklama geldi. Skrtel, sosyal medya hesabından Fenerbahçe logosunu paylaşarak 'Ne demek istediğimi biliyorsunuz' ifadelerini kullandı ve Fenerbahçe'de kalacağını ifade etti.

Skrtel'den ayrılık iddialarına yönelik açıklama!

Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen ve hakkında son günlerde transfer haberleri çıkan Martin Skrtel'dan cevap geldi.

İskoçya temsilcisi Rangers ile anılan Martin Skrtel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları bir anlamda yalanladı.

Skrtel paylaşımında sarı-lacivert renklerle ''Ne demek istediğimi biliyorsunuz'' ifadelerini kullandı.

İNGİLİZLER NE İDDİA ETMİŞTİ?

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Martin Skrtel için Rangers'ın yaptığı 3.5 milyon euroluk teklifi kabul etti.

Rangers'ın, Martin Skrtel ile yaptığı görüşmelerin de olumlu geçtiği ve Slovak stoperle 3 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

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