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Slaven Bilic, Al-Ittihad'a Domagoj Vida'yı istiyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.10.2018 19:15 | Son Güncelleme

Bilic'e Beşiktaş'tan bir yıldız daha! Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ı çalıştıran Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Domagoj Vida'yı transfer etmek için harekete geçti.

Slaven Bilic, Al-Ittihad'a Domagoj Vida'yı istiyor!

Suudi Arabistan takımlarından Al-Ittihad'da teknik direktörlük yapan Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'nın transfer edilmesini istedi.

Milliyet' te yer alan habere göre Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bilic yönetimden yabancı bir defans oyuncusu istedi, vatandaşı Vida da transfer listesinin başında yer alıyor. Bilic'in daha önceden de Beşiktaş'tan Gökhan Töre'yi transfer etmek istediği iddia edilmişti.

Beşiktaş'ta iki sezon çalıştıktan sonra West Ham United'a giden Hırvat teknik adam, bu ay başında ise Al-Ittihad'ın yeni teknik direktörü olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş slaven bilic al ittihad domagoj vida

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