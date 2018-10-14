Slaven Bilic, Al-Ittihad'a Domagoj Vida'yı istiyor!

Suudi Arabistan takımlarından Al-Ittihad'da teknik direktörlük yapan Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'nın transfer edilmesini istedi.

Milliyet' te yer alan habere göre Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bilic yönetimden yabancı bir defans oyuncusu istedi, vatandaşı Vida da transfer listesinin başında yer alıyor. Bilic'in daha önceden de Beşiktaş'tan Gökhan Töre'yi transfer etmek istediği iddia edilmişti.

Beşiktaş'ta iki sezon çalıştıktan sonra West Ham United'a giden Hırvat teknik adam, bu ay başında ise Al-Ittihad'ın yeni teknik direktörü olmuştu.

