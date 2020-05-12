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Slaven Bilic Vedat Muriqi'nin peşinde

İNGİLTERE HABERLERİ  | 12.05.2020 12:09 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'ye bu kez Slaven Bilic talip oldu. İşte ayrıntılar...

Slaven Bilic'in çalıştırdığı İngiliz ekibi West Bromwich Albion, virüs arasında transfere ağırlık verdi.

İngiliz basınında Vedat Muriqi haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Adı uzun süredir Tottenham Hotspur'la anılan Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki golcüsü için bu kez de West Brom devreye girdi. Championship'te lider Leeds United'ın 1 puan arkasında 70 puanla ikinci sırada bulunan West Brom, Premier Lig'e çıkmayı bekliyor. Eğer Ada temsilcisi mutlu sona ulaşırsa transfer listesinin zirvesine Vedat Muriqi ismini yazacak.

WBA'DAN 20 MİLYON EURO

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat Hoca Slaven Bilic, Kosovalı forveti uzun süredir takip ediyor. Yönetimle bu konuda gerekli görüşmeleri de yapan Hırvat teknik adam, Vedat Muriqi için tam 20 milyon euroluk bir teklif hazırladı. Fenerbahçe Yönetimi ise minimum 25 milyon euro gibi bir rakam bekliyor.

KUPA HEDEFİNDEN UZAKLAŞTI

Ada basınındaki haberlere göre; Vedat Muriqi de Premier Lig'de oynamayı çok istiyor. Bu sebeple transferde herhangi bir sorun çıkması beklenmiyor. Kosovalı başarılı golcü, daha önce yaptığı açıklamalarda önceliğinin Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak olduğunu, daha sonra Avrupa'ya gidebileceğini söylemişti. Ancak bu hedefinden iyice uzaklaştı. Hırvat Teknik Adam Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Brom'u tercih etmesi sürpriz kabul edilmeyecek. (Akşam)

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