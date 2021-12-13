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Slavia Prag'dan Fenerbahçe paylaşımı! "Teknik direktörümüzün dileği gerçek oldu"

13.12.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag oldu. Eşleşme sonrası Slavia Prag cephesinden bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Slavia Prag'dan Fenerbahçe paylaşımı! "Teknik direktörümüzün dileği gerçek oldu"

Çekya ekibi, Fenerbahçe ile eşleşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Slavia Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, kura çekimi öncesinde Fenerbahçe ile rakip olmak istediklerini ifade etmişti.

Trpisovsky, "Stadyumları ve kulüpleri tanımak isterim. Bu yüzden Fenerbahçe’yi istiyorum. Güzel bir stadyumları var ve müthiş bir ortam olur. Kurada bize daha önce oynadığımız takımlar gelsin istemiyorum" şeklinde konuşmuştu.

Kura çekiminin ardından kulubün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Teknik direktörümüzün dileği gerçek oldu" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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