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Slavia Prag'ı devirdi... Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'ye göz kırptı! Jose Mourinho, Avrupa tarihine geçmeye hazırlanıyor...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
29.11.2024 01:23
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Çekya'da Slavia Prag'ı maçın son bölümünde bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte teknik direktörlük kariyerindeki 119. Avrupa galibiyetini elde eden Jose Mourinho, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'ye yeşil ışık yaktı. İşte detaylar...

Slavia Prag'ı devirdi... Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'ye göz kırptı! Jose Mourinho, Avrupa tarihine geçmeye hazırlanıyor...

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti.

GALİBİYETİ DZEKO VE EN-NEYRI'NİN GOLLERİ GETİRDİ

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Sarı - lacivertliler, hazırlıksız yakalandığı atakta maçın henüz 7. dakikasında 1-0 geriye düştü. Oyundan düşmeyen Jose Mourinho ve öğrencileri ilk yarıda Edin Dzeko ve ikinci yarıda En-Nesyri'nin golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

AVRUPA'DA YÜZLER 3 MAÇ SONRA GÜLDÜ

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Alınan galibiyetle birlikte bu sezon Avrupa'da ikinci kez sahadan üç puanla ayrılan Kanarya puanını 8'e yükseltti. Sarı - lacivertliler, daha öncesinde Twente, Manchester United ile berabere kalırken, AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup olmuştu. Mourinho'nun öğrencileri ligdeki ilk galibiyetini ligin ilk haftasında St. Gilloise karşısında almıştı.

ANCELOTTI'YE YEŞİL IŞIK YAKTI

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Bu sezon düzenlenen üç Avrupa kupası tarihindeki en fazla galibiyet alan teknik direktörler listesinde, Carlo Ancelotti 121 galibiyetle zirvede yer alırken, Jose Mourinho ise Slavia Prag karşısında elde edilen zaferle 119. galibiyetine ulaştı. İkinci sıradaki Portekizli teknik adam, İtalyan meslektaşına yeşil ışık yaktı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Slavia Prag Slavia Prag
1 - 2
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Carlo Ancelotti fenerbahçe real madrid
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