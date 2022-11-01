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Slavia Prag Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Slavia Prag Sivasspor maçı hangi kanalda?

01.11.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slavia Prag Sivasspor maçı için heyecan dorukta. UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. haftasında oynanacak maç için geri sayım sürüyor. Karşılaşmada Slovak hakem Rade Obrenovic düdük çalacak. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, Eden Arena'da oynanacak karşılaşmadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Slavia Prag Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Slavia Prag Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Slavia Prag Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Slavia Prag Sivasspor maçı hangi kanalda?

Slavia Prag ile Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç öncesi sporseverler internette araştırma yapmaya başladı. Karşılaşmayı Slovak hakem Rade Obrenovic yönetecek. Maça ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Slavia Prag Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Slavia Prag Sivasspor maçının günü ve saati...

SLAVİA PRAG SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slavia Prag Sivasspor maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

Eden Arena’da oynanacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic yönetecek.

Obrenovic’in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlenecek.

Maçın dördüncü hakemi ise Dragoslav Peric olarak açıklandı.

SLAVİA PRAG SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Slavia Prag Sivasspor maçı Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.

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