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Slavia Prag Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Slavia Prag Sivasspor maçı canlı yayın bilgileri!

03.11.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slavia Prag Sivasspor maçı bugün (3 Kasım 2022 Perşembe) oynanacak. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. haftasında Eden Arena'da oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Maçta Slovak hakem Rade Obrenovic düdük çalacak. Sporseveler internette "Slavia Prag Sivasspor maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Slavia Prag Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Slavia Prag Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Slavia Prag Sivasspor maçı canlı yayın bilgileri!

Slavia Prag Sivasspor maçı için nefesler tutuldu. Bu akşam oynanacak maç öncesi "Slavia Prag Sivasspor maçı canlı izle" sporseverler tarafından internette saraştırılıyor. Temsilcimiz bu sezon Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk haftasında sahasında oynadığı karşılaşmadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Maçta Slovak hakem Rade Obrenovic düdük çalacak. Peki, Slavia Prag Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte Slavia Prag Sivasspor maçı canlı yayın bilgileri...

SLAVİA PRAG SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slavia Prag Sivasspor maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

Eden Arena’da oynanacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic yönetecek.

Obrenovic’in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlenecek.

Maçın dördüncü hakemi ise Dragoslav Peric olarak açıklandı.

SLAVİA PRAG SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Slavia Prag Sivasspor maçı Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.

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