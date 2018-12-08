Slimani: Bu duruma alışkın değilim

Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefindeki golcü Islam Slimani performansıyla ilgili olarak değerlendirmeler yaptı.

Slimani "Ben de şaşkınım. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım" dedi. Futbolda iniş çıkışların olduğunu vurgulayan Cezayirli yıldız "Ancak ben bu duruma alışık değilim. Bir an önce toparlanabilmek için çalışıyorum" ifadesinde bulundu.

Giresun'a attığı golle galibiyeti getiren Slimani, sadece dört defa ağları havalandırmış olsa da bu sezon Fenerbahçe adına üç kulvarda skor üreten tek isim.

ALPER BOĞUŞLU MESAİYE BAŞLADI

Fenerbahçe'de yaşanan hoca değişiklikleri devam ediyor. Sarı-lacivertliler, görevine son verilen kaleci antrenörü Murat Öztürk'ün yerine son olarak A Millî Takım'da çalışan Alper Boğuşlu ile anlaştı. Kulüp binasında dün imza attıktan sonra Samandıra'ya geçerek teknik heyet ve futbolcularla tanışan Boğuşlu, daha sonra kısa bir toplantı yaptığı kalecilerle ilk idmanını gerçekleştirdi. 1962 Trabzon doğumlu Boğuşlu, uzun yıllar Trabzonspor'da Şenol Güneş'in yardımcılığını yapmış, Tolga ve Onur'un yetişmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

