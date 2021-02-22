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Slimani: Fenerbahçe'de oynamak kariyerimin en kötü anısı

22.02.2021 19:42 | Son Güncelleme:
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Slimani: Fenerbahçe'de oynamak kariyerimin en kötü anısı

Fenerbahçe'ye 2018-19 sezonunda gelen ancak beklenen performansı gösteremeyen Slimani, Süper Lig'de sadece bir gol atmış ardından kadro dışı kalmıştı. Kariyerine Fransa'da devam eden Cezayirli golcü, Fenerbahçe dönemi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe’de bir dönem forma giyen santrfor Islam Slimani, Türkiye günleri hakkında konuştu. Günümüzde Lyon forması giyen Slimani, BBC Sports’a röportaj verdi. “Kariyerimin en kötü hatırası Fenerbahçe’de oynamamdı” dedi.

"BENİ VE BENZIA'YI KADRO DIŞI BIRAKTILAR"

Slimani, ligimizde geçirdiği günleri şöyle anlattı: “2018 yazında Türk takımı Fenerbahçe'ye geldiğimde her şey yolundaydı ve kariyerim benim için iyi gidiyordu. Ama bir sabah, teknik direktör Ersun Yanal’ın kadro dışı kararı ile karşılaştım. Beni ve vatandaşım Yassine Benzia’yı ikna edici olmayan bir sebeple takım dışında bıraktılar.

"FENERBAHÇE'DE FUTBOL OYNAMAK KARİYERİMİN EN KÖTÜ ANISI OLDU"

Benim kiralık bir oyuncu olduğumu ve bu yüzden gelecek yıl takımda olmayacağım için idmanlara çıkamayacağımı söylediler. Oysa ocak ayında teklifler vardı ancak ayrılmama izin vermediler. Açık söylemek gerekirse, Fenerbahçe'de futbol oynamak kariyerimin en kötü anısı oldu."

"İNTİKAM DUYGUSUYLA DOLDUM"

Slimani ülkemizden ayrıldıktan sonra yaptığı çıkışı da Fenerbahçe’de yaşadığı kötü günlerden sonra “intikam” duygusuyla motive olmasına bağladı. Cezayirli oyuncu, “2018 yazında Monaco'ya gittim ve benim için önceki acılarımdan kurtulma açısından başarılı bir deneyimdi” yorumu yaptı. (Ajansspor)

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