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Slip mayosu olay olmuştu! Uraz Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerine özendi! Etek giydi

30.08.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak final yapan Üç Kuruş dizisinde başrol oynayan Uraz Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerinin giydiği eteklerden giydi ve poz verdi. Yakışıklı oyuncunun pozu sosyal medyayı salladı.

Slip mayosu olay olmuştu! Uraz Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerine özendi! Etek giydi

Üç Kuruş ve Erşan Kuneri'nin yanı sıra "Avcı" dizisinde Pınar Deniz'le partner olarak popülerliğini koruyan Uraz Kaygılaroğlu etek giydi.

Yoğun bir iş temposu olan oyuncu sosyal medyada da oldukça aktif. Bodrum tatilinde slip mayo ile uzunca bir süre konuşulan ünlü oyuncu son yaptığı paylaşımla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

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İskoçya'ya giden Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerinin giydiği 'kilt' ismi verilen etekle poz verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaygılaroğlu, fotoğrafların altına "Oğlum Kayseri'ye geldik, bir mantı yemeyeceğiz mi!?" notunu düştü.

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Yakışıklı oyuncuya "Ne giyse yakışıyor" yorumları yağdı.

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