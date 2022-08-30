Slip mayosu olay olmuştu! Uraz Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerine özendi! Etek giydi

Üç Kuruş ve Erşan Kuneri'nin yanı sıra "Avcı" dizisinde Pınar Deniz'le partner olarak popülerliğini koruyan Uraz Kaygılaroğlu etek giydi.

Yoğun bir iş temposu olan oyuncu sosyal medyada da oldukça aktif. Bodrum tatilinde slip mayo ile uzunca bir süre konuşulan ünlü oyuncu son yaptığı paylaşımla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

İskoçya'ya giden Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerinin giydiği 'kilt' ismi verilen etekle poz verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaygılaroğlu, fotoğrafların altına "Oğlum Kayseri'ye geldik, bir mantı yemeyeceğiz mi!?" notunu düştü.

Yakışıklı oyuncuya "Ne giyse yakışıyor" yorumları yağdı.



