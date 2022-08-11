Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı saat kaçta? Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı ile ilgili ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Mücadeleye ilişkin detaylar haberimizde...
Slovacko Fenerbahçe maçı 11 Ağustos 2022 Perşembe günü Çek Cumhuriyeti'nin Uherské Hradiště şehrinde oynanacak.
Slovacko Fenerbahçe maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe turu geçmesi halinde Avusturya'nın Austria Wien takımı ile eşleşecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Slovacko maçına çıkması beklenen muhtemel 11'ler şöyle:
Altay Bayındır
Osayi-Samuel
Gustavo Henrique
Szalai
Ferdi Kadıoğlu
Arao
Zajc
Emre Mor
Serdar Dursun
Lincoln Henrique
Valencia
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