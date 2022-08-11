YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Slovacko-Fenerbahçe rövanş maçı Tivibu’da

Slovacko-Fenerbahçe rövanş maçı Tivibu’da

11.08.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slovacko-Fenerbahçe rövanş maçı Tivibu’da

İSTANBUL (AA) - Slovacko ile ilk karşılaşmasını 3-0 kazanan Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı, 11 Ağustos Perşembe akşamı Tivibu’da yer alan S Sport kanalından naklen yayınlanacak.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu izleyicilerinin S Sport üzerinden izleyebileceği Slovacko- Fenerbahçe rövanş karşılaşması Türkiye saatine göre 11 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00’de izlenebilecek.

Sarı-lacivertli ekip 11 Ağustos’ta Çekya'nın Uherske Hradiste şehrinde oynanacak rövanş maçında Slovacko’ya konuk olacak. Avantajı elinde bulunduran Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasından başarılı bir sonuç elde etmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi’nde bir tur daha mücadele etme şansı kazanacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Martı Kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem: "New York Borsası’nda Türk bayrağını dalgalandıracağız"Martı Kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem: "New York Borsası’nda Türk bayrağını dalgalandıracağız"
Aracıyla hız yapan avukatın cezası kamu görevi yaptığı gerekçesiyle iptal edildiAracıyla hız yapan avukatın cezası kamu görevi yaptığı gerekçesiyle iptal edildi
Afrika'da 24 takımdan oluşan yeni bir süper lig kurulacakAfrika'da 24 takımdan oluşan yeni bir süper lig kurulacak
Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
06:03
Öğle
13:14
İkindi
17:05
Akşam
20:16
Yatsı
21:49

İstanbul Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Arnavutköy Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Botanik Eczanesi
Atasehir
Saygın Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

Bugün vereceğiniz karar geleceğinizi etkileyecek

Bugün vereceğiniz karar geleceğinizi etkileyecek

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.