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Slovakya, Polonya'yı devirdi!

14.06.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 E Grubu'nde Slovakya, 62. dakikadan sonra 10 kişi oynayan Polonya'yı 2-1 mağlup etti.

Slovakya, Polonya'yı devirdi!

EURO 2020 E Grubu ilk maçında Polonya ile Slovakya karşı karşıya geldi. Gazprom Arena'da oynanan mücadeleyi Slovakya 2-1'lik skorla kazandı.

Slovakya'ya galibiyeti getiren goller, 18. dakikada Mak'ın vuruşu sonrasında 18. dakikada Szczesny'ye çarpan top ve 69. dakikada Skriniar'ın vuruşuyla geldi. Polonya'nın tek sayısını ise 46. dakikada Linetty kaydetti. Polonya'da Krychowiak, 62. dakikada gördüğü 2. sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, ilk 11'de yer aldığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı ve 2. golün asistini yaptı.

Grubun 2. maçlarında Slovakya ile İsveç karşılaşacakken, Polonya ise İspanya ile kozlarını paylaşacak.

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