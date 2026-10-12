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Slovan Bratislava - Vfb Stuttgart Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Slovan Bratislava ve Vfb Stuttgart, 14 Ekim 2026'da Şampiyonlar Ligi çerçevesinde karşılaşacak. Her iki takım da performanslarını geliştirmek istiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Slovan Bratislava - Vfb Stuttgart Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Şampiyonlar Ligi
Slovan Bratislava
Çarşamba 22:00
14.10.2026
Vfb Stuttgart
Stadyum: Tehelne pole Yayın: tabii Spor

Slovan Bratislava ile Vfb Stuttgart, 14 Ekim 2026 saat 22:00'de Tehelne pole stadyumunda Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Slovan Bratislava, Şampiyonlar Ligi'nde Vfb Stuttgart'ı ağırlayacak. İki takım da bu mücadelede galibiyeti hedefliyor.

Lig Durumu

Vfb Stuttgart

11. Almanya Bundesliga Ligi
O
5
G
2
B
0
M
3
P
6
8
Attığı Gol
9
Yediği Gol
-1
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Vfb Stuttgart 8 / 9

İç Saha / Deplasman Performansı

Vfb Stuttgart Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 0 / 2
Gol
4 – 7

Slovan Bratislava (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 9 gol yedi. (Slovakya Süper Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 9 gol yedi.

Vfb Stuttgart (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 3 gol atıp 1 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 9 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Slovan Bratislava

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 MFK Skalica 1-1 Slovan Bratislava Slovakya Süper Ligi B
  • 19.09.2026 Komarno 1-2 Slovan Bratislava Slovakya Süper Ligi G
  • 16.09.2026 Nitra 1-3 Slovan Bratislava Slovakya Kupası G
  • 13.09.2026 Slovan Bratislava 3-3 Zilina Slovakya Süper Ligi B
  • 09.09.2026 Paris St Germain 6-1 Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi M
Vfb Stuttgart G M M G M

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Paderborn 07 0-2 Vfb Stuttgart Almanya Bundesliga Ligi G
  • 01.10.2026 Vfb Stuttgart 5-0 Greuther Fürth Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 25.09.2026 Vfb Stuttgart 3-0 FC Heidenheim Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 19.09.2026 Vfb Stuttgart 0-1 Borussia Dortmund Almanya Bundesliga Ligi M
  • 12.09.2026 TSG Hoffenheim 2-1 Vfb Stuttgart Almanya Bundesliga Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Slovan Bratislava, son maçlarında iki galibiyet ve iki beraberlikle dikkat çekti; ancak oyun dengesini sağlamakta zorlandı. Kendi liginde ise son 5 maçında 1 galibiyet alarak düşüş yaşadı. Vfb Stuttgart ise son 5 maçında 2 galibiyet elde etti ve son lig maçında kazanarak moral buldu. Ancak, bu karşılaşmada birçok önemli oyuncusunu da kaybetmiş durumda.

Eksik Oyuncular

Slovan Bratislava

3 eksik
Mykola Kukharevych Sakat
Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Manasse Kianga Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Vfb Stuttgart

8 eksik
Justin Diehl Sakat Uyluk Sakatlığı
Ameen Al Dakhil Sakat Diz Sakatlığı
Dan-Axel Zagadou Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Nikolas Nartey Sakat Kas Sakatlığı
Julian Chabot Şüpheli
Tiago Tomas Sakat Kas Sakatlığı
Leonidas Stergiou Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Stefan Drljaca Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Slovan Bratislava kadrosunda Mykola Kukharevych (Sakat) ve Manasse Kianga (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Vfb Stuttgart kadrosunda Justin Diehl (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Ameen Al Dakhil (Sakat - Diz Sakatlığı), Dan-Axel Zagadou (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Nikolas Nartey (Sakat - Kas Sakatlığı), Julian Chabot (Şüpheli), Tiago Tomas (Sakat - Kas Sakatlığı), Leonidas Stergiou (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Stefan Drljaca (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Josha Vagnoman Josha Vagnoman Vfb Stuttgart 2 Gol 1 Asist
Angelo Stiller Angelo Stiller Vfb Stuttgart 0 Gol 2 Asist
Maximilian Mittelstadt Maximilian Mittelstadt Vfb Stuttgart 1 Gol 1 Asist
Bilal El Khannouss Vfb Stuttgart 1 Gol 0 Asist

Vfb Stuttgart kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Josha Vagnoman, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Angelo Stiller.

İkili Rekabet
0 Slovan Bratislava
0 Beraberlik
1 Vfb Stuttgart
  • 21.01.2025 Slovan Bratislava 1-3 Vfb Stuttgart Şampiyonlar Ligi

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Vfb Stuttgart 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Slovan Bratislava 1, Vfb Stuttgart 3 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Slovan Bratislava - Vfb Stuttgart maçı ne zaman?

14 Ekim 2026 tarihinde oynanacak.

Slovan Bratislava - Vfb Stuttgart maçı saat kaçta?

Maç 22:00'de başlayacak.

Slovan Bratislava - Vfb Stuttgart maçı hangi kanalda?

Maç Tabii Spor kanalında yayınlanacak.

Slovan Bratislava - Vfb Stuttgart maçında hangi oyuncular eksik?

Slovan Bratislava'da Mykola Kukharevych ve Manasse Kianga, Vfb Stuttgart'ta ise Justin Diehl, Ameen Al Dakhil, Dan-Axel Zagadou, Nikolas Nartey, Julian Chabot, Tiago Tomas, Leonidas Stergiou ve Stefan Drljaca eksik.

Slovan Bratislava ve Vfb Stuttgart'ın ligde kaç puanı var?

Slovan Bratislava'nın puanı bilinmemektedir; Vfb Stuttgart ise 6 puana sahiptir.

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Anahtar Kelimeler:
VfB Stuttgart
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