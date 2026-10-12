Slovan Bratislava - Vfb Stuttgart Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Slovan Bratislava Çarşamba 22:00 Vfb Stuttgart

Slovan Bratislava ile Vfb Stuttgart, 14 Ekim 2026 saat 22:00'de Tehelne pole stadyumunda Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Slovan Bratislava, Şampiyonlar Ligi'nde Vfb Stuttgart'ı ağırlayacak. İki takım da bu mücadelede galibiyeti hedefliyor.

Lig Durumu Vfb Stuttgart 11. Almanya Bundesliga Ligi O 5 G 2 B 0 M 3 P 6 8 Attığı Gol 9 Yediği Gol -1 Averaj Gol Durumu (Toplam) Vfb Stuttgart 8 / 9 İç Saha / Deplasman Performansı VS Vfb Stuttgart Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 0 / 2 Gol 4 – 7

Slovan Bratislava (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 9 gol yedi. (Slovakya Süper Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 9 gol yedi.

Vfb Stuttgart (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 3 gol atıp 1 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 9 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Slovan Bratislava tüm kulvarlar MFK Skalica 1-1 Slovan Bratislava Slovakya Süper Ligi B

Komarno 1-2 Slovan Bratislava Slovakya Süper Ligi G

Nitra 1-3 Slovan Bratislava Slovakya Kupası G

Slovan Bratislava 3-3 Zilina Slovakya Süper Ligi B

Paris St Germain 6-1 Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi M Vfb Stuttgart G M M G M tüm kulvarlar Paderborn 07 0-2 Vfb Stuttgart Almanya Bundesliga Ligi G

Vfb Stuttgart 5-0 Greuther Fürth Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Vfb Stuttgart 3-0 FC Heidenheim Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Vfb Stuttgart 0-1 Borussia Dortmund Almanya Bundesliga Ligi M

TSG Hoffenheim 2-1 Vfb Stuttgart Almanya Bundesliga Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Slovan Bratislava, son maçlarında iki galibiyet ve iki beraberlikle dikkat çekti; ancak oyun dengesini sağlamakta zorlandı. Kendi liginde ise son 5 maçında 1 galibiyet alarak düşüş yaşadı. Vfb Stuttgart ise son 5 maçında 2 galibiyet elde etti ve son lig maçında kazanarak moral buldu. Ancak, bu karşılaşmada birçok önemli oyuncusunu da kaybetmiş durumda.

Eksik Oyuncular Slovan Bratislava 3 eksik Mykola Kukharevych Manasse Kianga Vfb Stuttgart 8 eksik Justin Diehl Ameen Al Dakhil Dan-Axel Zagadou Nikolas Nartey Julian Chabot Tiago Tomas Leonidas Stergiou Stefan Drljaca

Slovan Bratislava kadrosunda Mykola Kukharevych (Sakat) ve Manasse Kianga (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Vfb Stuttgart kadrosunda Justin Diehl (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Ameen Al Dakhil (Sakat - Diz Sakatlığı), Dan-Axel Zagadou (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Nikolas Nartey (Sakat - Kas Sakatlığı), Julian Chabot (Şüpheli), Tiago Tomas (Sakat - Kas Sakatlığı), Leonidas Stergiou (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Stefan Drljaca (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Josha Vagnoman Vfb Stuttgart 2 Gol 1 Asist Angelo Stiller Vfb Stuttgart 0 Gol 2 Asist Maximilian Mittelstadt Vfb Stuttgart 1 Gol 1 Asist Bilal El Khannouss Vfb Stuttgart 1 Gol 0 Asist

Vfb Stuttgart kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Josha Vagnoman, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Angelo Stiller.

İkili Rekabet 0 Slovan Bratislava 0 Beraberlik 1 Vfb Stuttgart Slovan Bratislava 1-3 Vfb Stuttgart Şampiyonlar Ligi

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Vfb Stuttgart 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Slovan Bratislava 1, Vfb Stuttgart 3 gol attı.