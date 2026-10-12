Slovan Bratislava - Vfb Stuttgart Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Slovan Bratislava ile Vfb Stuttgart, 14 Ekim 2026 saat 22:00'de Tehelne pole stadyumunda Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
Slovan Bratislava, Şampiyonlar Ligi'nde Vfb Stuttgart'ı ağırlayacak. İki takım da bu mücadelede galibiyeti hedefliyor.
Slovan Bratislava (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 9 gol yedi. (Slovakya Süper Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 9 gol yedi.
Vfb Stuttgart (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 3 gol atıp 1 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 9 gol yedi.
Slovan Bratislava, son maçlarında iki galibiyet ve iki beraberlikle dikkat çekti; ancak oyun dengesini sağlamakta zorlandı. Kendi liginde ise son 5 maçında 1 galibiyet alarak düşüş yaşadı. Vfb Stuttgart ise son 5 maçında 2 galibiyet elde etti ve son lig maçında kazanarak moral buldu. Ancak, bu karşılaşmada birçok önemli oyuncusunu da kaybetmiş durumda.
Slovan Bratislava kadrosunda Mykola Kukharevych (Sakat) ve Manasse Kianga (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Vfb Stuttgart kadrosunda Justin Diehl (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Ameen Al Dakhil (Sakat - Diz Sakatlığı), Dan-Axel Zagadou (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Nikolas Nartey (Sakat - Kas Sakatlığı), Julian Chabot (Şüpheli), Tiago Tomas (Sakat - Kas Sakatlığı), Leonidas Stergiou (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Stefan Drljaca (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Vfb Stuttgart kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Josha Vagnoman, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Angelo Stiller.
Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Vfb Stuttgart 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Slovan Bratislava 1, Vfb Stuttgart 3 gol attı.
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